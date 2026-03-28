El destino de México también fue forjado por manos femeninas: Isabel Revuelta en Fenali BUAP

Desde Puebla

Isabel Revuelta Poo presentó Hijas de la historia 2. Las mujeres que construyeron a México, en la 39 Feria Nacional del Libro de la BUAP.

A través de la revisión de fuentes históricas y otras relativas al tema, la autora logra visibilizar el papel de las mujeres como protagonistas activas en el destino de México.

En este volumen, la historiadora y académica entrelaza la sensibilidad contemporánea y el rigor histórico.

Congrega a ocho mujeres que transformaron al país desde la época prehispánica hasta el siglo XXI, como la Reina Roja de Palenque, Leona Vicario y Leonora Carrington.

De esta manera, Isabel Revuelta relata su papel y describe su entorno, así demuestra que en las grandes ciudades las mujeres eran importantes, pero las borraron de su tiempo.