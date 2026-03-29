“Bonita” Sánchez conquistó el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

– En una verbena deportiva las y los poblanos disfrutaron de un evento totalmente familiar.

– La pugilista poblana se consolida como orgullo deportivo de la entidad.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En un combate de gran nivel, Gaby “La Bonita” Sánchez se impuso a la pugilista argentina Tamara Demarco, con lo que se adjudicó el Campeonato Mundial Interino de Peso Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y confirma que Puebla es Tierra de Campeones.

La campeona poblana contó con el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien previo al combate convivió con las familias poblanas que asistieron para respaldar a “La Bonita” Sánchez, en lo que se convirtió en una fiesta deportiva, donde señaló que la boxeadora es un ejemplo de superación y perseverancia.

Los aficionados y el gobernador Armenta Mier convivieron en una verbena popular previo al duelo pugilístico. Se tomaron selfies con el gobernador y expresaron su alegría porque Puebla es epicentro del deporte.

En las inmediaciones del Auditorio GNP se vivió un ambiente festivo con una verbena popular que reunió a cientos de familias. Entre música, antojitos y actividades recreativas el espacio se convirtió en un punto de convivencia, donde poblanas y poblanos celebraron la pelea de la poblana.

Desde la comunidad de San Nicolás Zoyapetlayoca, en el municipio de Tepeaca, Jacqueline Barrientos destacó la importancia de que se promueva la asistencia a este tipo de eventos, ya que fomentan la motivación en niñas y niños, además de fortalecer la integración familiar.

Ana Valeria Reyes, integrante del programa “Karate Do por Amor a Puebla”, acudió para apoyar a Gaby “La Bonita” Sánchez, a quien consideró un ejemplo para las y los jóvenes deportistas. Asimismo, subrayó que este tipo de iniciativas no se realizaban desde hace muchos años.

Por su parte, Noé Cruz asistió desde el municipio de Atlixco acompañado de un grupo de amigos para respaldar a la boxeadora poblana. Reconoció el impulso que el gobernador brinda al deporte y afirmó que su apoyo es fundamental, ya que representa una herramienta clave para el desarrollo de la niñez poblana.