Caen “el chaparro” y “el manitas” por robo con violencia a comercios en Puebla capital

– “El Chaparro” y/o “El Charro” fue identificado como presunto líder de una banda con operaciones en la zona metropolitana.

– Junto con este sujeto, también fue capturado “El Manitas”, posible cómplice durante las actividades ilícitas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado de labores de inteligencia, seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, las fuerzas de seguridad detuvieron a Rigoberto N., alias “El Chaparro” y/o “El Charro”, presunto líder del grupo delictivo relacionado con robos a tiendas y establecimientos de comercio.

En esta acción, que tuvo lugar en el municipio de Puebla, también se logró la captura de Josaphat N., alias “El Manitas”, cómplice de “El Chaparro” y/o “El Charro”. Además, se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero efectivo y posible droga.

Durante la intervención, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) contó con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Guardia Nacional (GN).

Con base en el intercambio de información entre autoridades, “El Chaparro” y/o “El Charro” operaba en los municipios de Coronango, Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula y cuentan con un amplio historial delictivo en delitos contra la salud, robo y portación de arma de fuego sin licencia.

Las fuerzas de seguridad exhortan a la población a formalizar su denuncia ante las autoridades ministeriales, en caso de reconocer a los ahora detenidos como probables responsables de otros delitos.