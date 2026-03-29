Dan limpieza a accesos principales de la ciudad

– _A través del OOSL se atendieron entradas y salidas de la capital como el Boulevard Carmen Serdán y la zona de los estadios_

Desde Puebla

Puebla, Pue. a 29 de marzo de 2026.- Con una visión clara de orden, imagen urbana y responsabilidad pública, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), desplegó un operativo de limpieza integral en puntos clave de acceso a la capital, reforzando la imagen de Puebla ante la llegada de miles de visitantes en este periodo vacacional.

Como parte de estas acciones, se intervino el Boulevard Carmen Serdán, una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, donde se atendieron más de 5 kilómetros de vialidad con la participación de más de 40 trabajadores y trabajadoras, quienes realizaron labores intensivas de barrido manual, barrido mecánico con barredoras, chapeo y levantamiento de tierra acumulada, logrando una transformación inmediata en la imagen urbana.

De manera complementaria, se reforzó la limpieza con barrido mecánico en la zona de los estadios, otro de los accesos estratégicos más transitados para ingresar a Puebla, consolidando así un corredor limpio, ordenado y digno para habitantes y visitantes.

El Boulevard Carmen Serdán y la zona de los estadios representan puntos clave de conexión para quienes llegan o salen de la capital, por lo que su atención responde a una estrategia puntual, para recuperar, dignificar y mantener en condiciones óptimas las principales avenidas, demostrando que la limpieza es un eje central para el desarrollo urbano, el turismo y la calidad de vida.