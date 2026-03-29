Cancelan Domingo de Ramos

Excélsior

La policía de Israel prohibió a las más altas autoridades eclesiásticas de Tierra Santa celebrar la acostumbrada misa del Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa.

La prohibición ha sido calificada como “irrazonable, grave y desproporcionada” por violentar la libertad de culto y la normatividad del recinto en uno de los días más sagrados para los fieles cristianos.

Al explicar lo sucedido en las primeras horas de este domingo en esa parte del mundo, la agencia de noticias vaticana subrayó que la policía israelí impidió el ingreso a la Basílica del Santo Sepulcro al patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, custodio de Tierra Santa y al padre Francesco Lelpo cuando se dirigían al recinto localizado en Jerusalén para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

Los custodios de Tierra Santa emitieron un pronunciamiento en el que calificaron la prohibición como una decisión “apresurada y errónea”, también alejada de la razonabilidad debido a que tanto Pizzabala como Lelpo fueron detenidos cuando “procedían en forma privada y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial” a la Basílica del Santo Sepulcro, destacó el reporte de Vatican News.

Al ser obligados a retroceder en su empeño, la restricción se convirtió en “la primera vez en siglos” que a las máximas autoridades de la iglesia católica se les negó el derecho de celebrar la Misa del Domingo de Ramos desde la Basílica Santo Sepulcro, enfatizó el relato vaticano.

Para la iglesia católica el hecho se convirtió en “un grave precedente” que ignora el sentir de millones de seres humanos que en este tiempo miran hacia Jerusalén.

Los custodios de Tierra Santa reprobaron el impedimento al sostener que siempre han actuado con responsabilidad y respetado las restricciones generadas por el conflicto bélico de Medio Oriente.

Sobre todo porque desde hace semanas “los encuentros públicos han sido anulados, la participación ha sido prohibida y se han tomado disposiciones para transmitir las celebraciones a cientos de millones de fieles en todo el mundo que, en estos días de Pascua, dirigen la mirada a Jerusalén y a la Basílica del Santo Sepulcro”.

La tensión no termina con la prohibición de este domingo en la Basílica del Santo Sepulcro debido a que se encuentra programada una oración por la paz desde el Monte de los Olivos por parte del cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén y una bendición a Tierra Santa.

La agencia vaticana precisó que solo se permitirá a un grupo de prensa de la agencia Reuters presenciar lo que suceda en el Monte de los Olivos, pues el rito no será transmitido como se tenía previsto.