Arzobispo de Puebla lamenta asesinato de catequista en inicio de Semana Santa

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pidió el descanso de la catequista Argelia Vargas, hallada sin vida en San José Chiapa, al tiempo que expresó su preocupación por la violencia en el estado.

En el marco de la celebración del Domingo de Ramos, el líder de la iglesia católica en Puebla lamentó este caso y otros episodios similares, al considerar que reflejan la necesidad de fortalecer los valores y la paz social en la entidad.

Asimismo, destacó que esta fecha marca el inicio de la preparación para la Semana Santa, una de las conmemoraciones más importantes para la fe católica, que recuerda la entrada de Jesucristo a Jerusalén y da paso a los días centrales de la Pasión, Muerte y Resurrección.

Finalmente, Sánchez Espinosa hizo un llamado a la reflexión, la unidad y la reconciliación durante este periodo litúrgico, en medio del contexto de violencia que afecta a diversas regiones del estado.