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De terror: Dejan cadáver femenino dentro de refrigerador en junta auxiliar de Puebla capital

By Roberto Desachy / 29 marzo, 2026

Desde Puebla

Elementos del ejército y la policía municipal de Puebla resguardan la zona donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un refrigerador en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio.

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