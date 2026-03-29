De terror: Dejan cadáver femenino dentro de refrigerador en junta auxiliar de Puebla capital

Desde Puebla
Elementos del ejército y la policía municipal de Puebla resguardan la zona donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer al interior de un refrigerador en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio.
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