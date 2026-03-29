Alumnna BUAP obtiene medalla de plata en Olimpiada Nacional de Filosofía

Desde Puebla

Condoleezza Hirario Bonifacio, estudiante de la Preparatoria de Tlatlauquitepec perteneciente al Complejo Regional Nororiental, destacó en la XVI Olimpiada Mexicana de Filosofía 2026 al obtener la medalla de Plata en la Categoría Lengua Materna.

Durante el concurso, presentó sus ideas en un ensayo con temática filosófica. La observación del entorno y el uso del pensamiento crítico, fueron claves para el desarrollo de su trabajo.

Para llegar hasta esta instancia nacional, Condoleezza pasó por tres etapas previas: la interna, inter Prepas BUAP y la estatal. Además, su preparación consistió en ejercicios de lógica, desarrollo de su léxico y ensayos.

“La BUAP nos da las bases y el terreno para que puedas regresar a tu lugar de origen y ser un agente de cambio, nos da las herramientas para adquirir conocimiento, emprender e inspirar a los demás para cambiar nuestro mundo”, señaló Condoleezza Hirario Bonifacio.

Abundó que dicha competencia implicó elaborar un ensayo con pensamiento crítico. Abarcó cuatro etapas y la última consistió en una competición nacional.