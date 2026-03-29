José Ramón López Beltrán estalla por burlas a México rumbo a 2026

Excélsior

José Ramón López Beltrán se metió de lleno en la conversación rumbo a la Copa Mundial 2026, al reaccionar con dureza a las burlas que surgieron desde Argentina hacia la Selección Mexicana a través de propuestas de camisetas con tono irónico.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su cuenta en X para rechazar el contenido presentado en el programa No podemos perder, donde el periodista Flavio Azzaro mostró diseños inspirados en elementos como El Chavo del 8, Luis Miguel e incluso una playera con el número 0 y la leyenda “Cuartos de final”, en alusión al historial del Tricolor en Copas del Mundo.

Desde su primera publicación, López Beltrán dejó clara su postura al considerar que la Selección no puede ser reducida a una caricatura.

“@miseleccionmx no será un disfraz ni un meme en este próximo mundial“, escribió.

Más adelante, profundizó en su mensaje con una defensa directa de la identidad nacional, cuestionando el enfoque de las propuestas.

“Mejor deje su fijación berreta y chafa y entiendan que México es: Historia, cultura y tradiciones. Futbol con identidad propia, cantera, afición y pueblo. Industria creativa, cine, música, gastronomía a nivel universal. Un país amplio, moderno y diverso”, expresó.

Sus declaraciones generaron una reacción inmediata en redes sociales, donde el debate se polarizó entre quienes respaldaron su postura y quienes consideraron que el episodio debía tomarse con humor.

La polémica se originó luego de que comunicadores argentinos difundieran estas ideas como supuestas propuestas de marketing, lo que fue interpretado por parte de la afición mexicana como una burla hacia el equipo nacional.

A unos meses del inicio del Mundial 2026, la intervención de López Beltrán refleja cómo cualquier provocación alrededor de la Selección Mexicana puede escalar rápidamente y abrir discusiones que van más allá del terreno de juego