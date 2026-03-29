50 obras de Miguel Ángel, disponibles en la 4 Oriente número 210, Centro Histórico

María Tenahua

A partir de este fin de semana y hasta junio, en el nodo cultural de la calle 4 Oriente número 210 del Centro Histórico, los poblanos podrán disfrutar la exposición “El Divino, Hombre del Renacimiento”, con 50 obras de Miguel Ángel.

Los ciudadanos apreciarán esculturas como El David, El Moisés, La Piedad, así como pinturas importantes de la Capilla Sixtina.

La exposición estará abierta al público con una tarifa de 80 pesos por acceso general, 50 pesos los niños y lunes entrada gratuita.

Es importante señalar que son las 50 creaciones más significativas de la trayectoria del artista, que incluyen esculturas fidedignas en tamaño real exhibidas en diferentes partes del mundo, como Roma y Florencia.

Asimismo, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Anel Nochebuena Escobar, resaltó un premio de las Ciudades Capitales por el programa nodos culturales.