64% de la población apoya Cablebús y/o está dispuesto a conocer más del proyecto: CISO BUAP

Un porcentaje importante de ciudadanos ve con buenos ojos el proyecto por beneficios de movilidad, conectividad y modernización del transporte público

Mientras, usuarios de redes y medios contrarios a la 4T y generadores de contenido polarizante amplifican rechazo inducido

Una parte relevante de los mensajes negativos al proyecto no se origina en zonas directamente impactadas por el proyecto, sino en espacios digitales fuera del polígono de influencia directa y en otros paises

Desde Puebla

La conversación pública sobre el proyecto del Cablebús en Puebla exhibe hoy una brecha clara entre lo que opinan los ciudadanos cuando se les pregunta directamente y el clima de opinión que se proyecta en redes sociales.

Mientras los resultados de la encuesta màs reciente del CISO BUAP muestran una valoración mayoritariamente favorable (64%) y abierta a conocer el proyecto, la escucha social digital presenta un volumen significativamente mayor de menciones negativas, lo que sugiere la existencia de una distorsión narrativa que no necesariamente refleja el sentir general de la población, sino la sobrerrepresentación de voces específicas en el ecosistema digital.

De acuerdo con los datos demoscópicos presentados en los gráficos, la encuesta revela que existe un segmento importante de ciudadanos que ve con buenos ojos el proyecto o que considera que podría representar beneficios en materia de movilidad, conectividad y modernización del transporte público.

Este tipo de medición, al levantarse mediante metodología estructurada, permite observar percepciones más estables y menos influenciadas por dinámicas de confrontación política o por la lógica algorítmica de las plataformas digitales, lo que suele traducirse en opiniones más matizadas y menos polarizadas.

En contraste, el análisis de escucha social muestra un entorno digital donde el sentimiento negativo aparece sobrerrepresentado frente al positivo, impulsado principalmente por cuentas altamente activas, perfiles con posicionamientos políticos definidos contra los gobiernos de Morena y páginas de contenido informativo con líneas editoriales críticas al proyecto de la 4T.

Este fenómeno es consistente con patrones observados en estudios de opinión digital, donde la conversación en redes no necesariamente representa a la mayoría silenciosa, sino a minorías altamente vocales que logran amplificar sus narrativas mediante volumen de publicación, coordinación temática o el uso estratégico de tendencias.

Otro elemento relevante es que, según los gráficos de la escucha social, los principales emisores de contenido negativo no corresponden necesariamente a ciudadanos comunes que expresan preocupaciones cotidianas, sino a nodos de información identificables:

Cuentas de opinión política, generadores de contenido polarizante y algunos espacios digitales que han impulsado marcos narrativos orientados a cuestionar la viabilidad del proyecto.

Este comportamiento es característico de procesos de encuadre narrativo donde ciertos actores buscan posicionar temas específicos —como impacto ambiental, costos o dudas técnicas— como ejes centrales de la conversación, independientemente del nivel real de conocimiento ciudadano sobre el proyecto.

Asimismo, el componente geográfico también resulta significativo. La segmentación territorial de la conversación digital permite observar que una parte relevante de los mensajes negativos no necesariamente se origina en las zonas directamente impactadas por el proyecto, sino en espacios digitales más amplios o incluso fuera del polígono de influencia directa, incluso en otros paises.

Este patrón suele observarse en campañas de presión digital donde la conversación se construye más desde comunidades politizadas o audiencias ideologizadas que desde usuarios directamente afectados por la política pública.

Este contraste entre opinión pública medida y clima digital proyectado permite inferir la posible existencia de dinámicas de desinformación o, al menos, de amplificación selectiva de narrativas negativas.

No necesariamente implica la fabricación de información falsa en todos los casos, pero sí la construcción de percepciones a partir de información incompleta, descontextualizada o presentada sin contraste técnico (como las historias producidas por TV Azteca), lo que termina moldeando el debate digital de manera desproporcionada respecto a la percepción ciudadana real.

La lectura integral de ambos instrumentos permite concluir que el proyecto del Cablebús enfrenta más una disputa de narrativa en el terreno digital que un rechazo mayoritario en la opinión pública.

Esto implica que el reto principal no se encuentra únicamente en la aceptación social del proyecto, sino en la gestión estratégica de la conversación pública, particularmente frente a emisores que han logrado posicionar marcos críticos desde el espacio digital, configurando un escenario donde la batalla principal es, más que de infraestructura, de percepción.