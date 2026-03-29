Profepa salvaguarda vida de la fauna y poya en la limpieza de áreas por derrame en el Golfo

Excélsior

Como parte de las tareas de apoyo y salvaguarda de la vida de la fauna por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) empleó diversas acciones en favor del medio ambiente.

Una de estas se presentó en el municipio de Alvarado, en el estado de Veracruz, donde se atendió el varamiento de una tortuga verde (Chelonia mydas) localizada con vida en playa de la Riviera.

La intervención se pudo hacer gracias a la coordinación entre ciudadanía, Profepa y el Acuario de Veracruz, quienes acudieron al lugar donde se encontraba el ejemplar, el cual fue rescatado y trasladado vivo para su atención y ahora se encuentra limpio.

En medio de las acciones por la presencia de hidrocarburos en las playas del Golfo de México, cada esfuerzo cuenta para cuidar la vida marina”, mencionó en sus redes sociales la dependencia.

Aunado a lo anterior, la Profepa señaló que se siguen manteniendo las acciones de contención, localización, recolección, limpieza e investigación de la contaminación por hidrocarburos.

Además detalló, que producto de las jornadas intensivas de limpieza en las zonas costeras, se han recolectado más de 700 toneladas de contaminantes, continúan así la integración de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar el origen del incidente y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

En más sobre el tema, fueron compartidas imágenes del personal que recorre las costas del estado de Tabasco, con el fin de mostrar fotos reales y actuales de cómo lucen las playas de Paraíso, ubicadas en dicha entidad.

En este caso, de acuerdo con el material, estas se encuentran sin presencia de hidrocarburos y listas para recibir a visitantes de todo el país en estas vacaciones de Semana Santa.

Por último, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indicó que se siguen con las acciones en campo, el monitoreo y compartiendo información real en relación a este hecho que ha afectado a partes del Golfo de México.