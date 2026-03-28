Tonantzin Fernández fortalece la educación integral y el bienestar de la niñez cholulteca

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Con trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el PNUD, se acercan herramientas de autocuidado y prevención de violencias

27 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el propósito de fortalecer las estrategias institucionales orientadas a la promoción de una educación sexual integral, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Estado —a cargo de Yadira Lira—, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representado por Silvia Morimoto, y el Sistema DIF Municipal, llevó a cabo la Feria de Derechos e Igualdad en la Plaza de la Concordia.

Durante la actividad, niñas, niños y adolescentes accedieron a información clave sobre igualdad de género, derechos humanos, autocuidado, prevención de violencias y toma de decisiones informadas, mediante metodologías lúdicas, participativas y adaptadas a cada etapa escolar.

En su mensaje, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó la importancia de impulsar acciones dirigidas a la niñez y adolescencia, subrayando la necesidad de que conozcan y ejerzan sus derechos. Asimismo, señaló que estos espacios, al involucrar a las familias, contribuyen a fortalecer el tejido social y recuperar el sentido de comunidad.

La edil también resaltó la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el Gobierno del Estado de Puebla, liderado por Alejandro Armenta, para impulsar acciones que garanticen la protección de niñas, niños y mujeres, mediante iniciativas como la Casa Carmen Serdán y la reciente implementación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM).

Por su parte, la secretaria Yadira Lira destacó que este tipo de actividades reflejan el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, así como la colaboración con organismos internacionales como el PNUD, cuya participación ha contribuido al fortalecimiento de estrategias y modelos de atención. En este sentido, subrayó que proyectos como los Centros Libres Casa Carmen Serdán son ejemplo de este acompañamiento, al consolidarse como espacios que brindan atención integral a las mujeres, reiterando que en Puebla no están solas.

El evento contó con la participación de la maestra Lupita Fernández, presidenta honoraria del DIF San Pedro Cholula; Sol Sánchez Rabanal, Oficial Nacional de Igualdad de Género del PNUD en México; la regidora Mónica García; y la secretaria Nohemí Luna, titular de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano, de puertas abiertas y enfocado en el bienestar de las familias, promoviendo entornos seguros, informados y libres de violencia para las nuevas generaciones.