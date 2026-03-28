Fortalecen la seguridad en Amozoc con entrega de patrullas y equipo táctico a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Staff/RG

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el municipio, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, encabezó la entrega de reconocimientos, uniformes y tres nuevas patrullas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc.

Durante el evento, se destacó el esfuerzo y compromiso de los elementos policiacos, quienes fueron reconocidos en coordinación con la empresa Oxxo. Asimismo, se realizó la entrega de uniformes, equipo táctico y unidades, además del banderazo del Operativo Semana Santa.

Durante el evento protocolario se informó que, gracias al cumplimiento en tiempo y forma con los lineamientos establecidos, por el FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el municipio se hizo acreedor a la asignación de una patrulla tipo pick up doble cabina, completamente equipada.

Está aportación representa y visibiliza el uso de recursos con transparencia y eficacia.

Con la incorporación de estas tres nuevas unidades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta actualmente con más de 40 vehículos, entre patrullas, motocicletas, camionetas, ambulancias y unidades de Protección Civil y Bomberos, lo que fortalece la capacidad de respuesta en beneficio de la ciudadanía.

El edil refirió que se trabaja todos los días en materia de seguridad “Estamos sumados al Mando Coordinado impulsado por nuestro gobernador, Alejandro Armenta, a quien le enviamos un saludo y reconocimiento por la labor que realiza en todo el estado. Con responsabilidad y compromiso, trabajamos para brindar seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.”

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando por la seguridad y tranquilidad de las y los habitantes de Amozoc.