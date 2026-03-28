La exitosa teleserie de comedia “Vecinos” estrena sus temporadas 20 y 21 este domingo 29 de marzo por “las estrellas”

Producida por el experimentado y talentoso Elías Solorio, en estos nuevos capítulos los inquilinos del edificio se suman a la fiesta mundialista.

Por Mino D’Blanc

El próximo domingo 29 de marzo por “las estrellas” a las 19:30 horas será el estreno de las temporadas número 20 y 21 de la exitosísima teleserie de comedia “Vecinos”, producida por el experimentado y talentoso Elías Solorio para TelevisaUnivision.

Fue en la mañana de este jueves 26 de marzo cuando fueron presentadas dichas temporadas a los representantes de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales que se dieron cita en Televisa San Ángel.

-Algo de lo mucho que pasará en estas dos nuevas temporadas:

Los peculiares inquilinos del edificio seguirán viviendo divertidas y problemáticas aventuras, como la rebelión de Luisito quien ahora se ha convertido en el señor San Román gracias a su nuevo curso de motivación. La tecnología también llegará al inmueble, ya que ahora habrá un videoportero y los inquilinos se sumarán a la fiesta mundialista con la organización del “VecinFest”.

-Actrices y actores invitados para las temporadas 20 y 21:

Estas temporadas contarán con la participación especial de reconocidas personalidades de la televisión como Diana Golden, Bárbara Islas, Carlos Arenas, Abelito, Aldo De Nigris, Ximena Córdoba, Emmanuel Palomares, Nubia Martí, Natalia Madera, la primera actriz Patricia Reyes Espíndola, Maribel Fernández “La Pelangocha” y José Montini.

-Legado de “Vecinos” a la historia mundial de la televisión y la cultura popular:

Cabe mencionar que a lo largo de los 21 años ininterrumpidos que lleva al aire “Vecinos” y con 346 capítulos emitidos, se ha consagrado como una de las comedias más exitosas en la historia de la televisión a nivel mundial y ha tenido presencia no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, consolidándose como una de las preferidas del público.

No por algo, los personajes de “Vecinos” ya son referentes no solamente de la comedia mexicana, sino de la cultura popular. De hecho, sus frases han sido adoptadas por los telespectadores, dando motivo para graciosos memes y videos virales.

Además, han participado en dicha producción importantes personajes que han dejado huella imborrable en el set de la teleserie, por medio de emisiones especiales y homenajes póstumos a primeros actores.