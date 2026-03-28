Lobel lanzó “Belcebú”, su nuevo sencillo

Segundo adelanto de “Almagro Studio Session (Vol. 2)”, su nuevo disco que saldrá a la venta el martes 29 de abril.

Por Mino D’Blanc

“Belcebú” es el segundo sencillo de “Almagro Stutio Session (Vol. 2)”, de Lobel. Dicha canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el disco saldrá el martes 29 de abril del presente año.

“Belcebú” es una balada que confronta la pérdida de la inocencia y ese lado oscuro que aparece con el tiempo. Con una narrativa honesta y sin filtros, Lobel convierte una reflexión personal en un mensaje universal. “Es una canción sobre ese lado que todos tenemos y con el que aprendemos a convivir”, discernió Lobel.

Originalmente concebida desde la intimidad del piano y la voz, “Belcebú” evoluciona hacia una producción más envolvente y emocional, logrando un balance entre vulnerabilidad y fuerza sonora que amplifica su impacto.

Con una creciente presencia en Argentina, México y Perú, Lobel, proyecto liderado por Facundo Bugallo, se sigue consolidando como una de las propuestas más sólidas del nuevo rock alternativo latino. Por ende, el lanzamiento de “Belcebú” no solo reafirma el momento artístico que está pasando Lobel, sino que construye expectativa hacia un proyecto más amplio, coherente y profundamente personal, que terminará de revelarse en las próximas semanas.