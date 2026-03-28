La Arrolladora Banda el Limón presenta su nuevo tema: “Morena”

Staff/RG

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, presenta el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo, “MORENA”, un tema que combina el ritmo contagioso de la banda sinaloense con una letra que desnuda uno de los sentimientos más universales: la imposibilidad de olvidar a quien ya no está.

“MORENA” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. La canción llega con un sonido festivo, vibrante y poderoso; sin embargo, la letra cuenta una historia que miles reconocerán de inmediato. El protagonista le habla directamente a la mujer que tiene

frente a él con una honestidad que duele: sabe que la está lastimando y que no es justo, pero no puede evitarlo. Hay otro amor encadenado a su corazón; uno que no pide permiso y que “sigue dentro, muy dentro” sin importar cuánto lo intente.

Esta canción es un cover refrescado al ritmo de banda, escrita originalmente por el compositor José T. Martinez. En esta versión, la agrupación imprime su sello inconfundible, logrando transformar e intensificar un tema que hoy encuentra una nueva vida y una nueva audiencia.

Con décadas de trayectoria y múltiples premios internacionales, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN se mantiene como uno de los referentes máximos de la música sinaloense a nivel mundial, renovándose constantemente sin perder la esencia que los caracteriza.

¡Escúchalo ya!

PRÓXIMAMENTE EN:

24 de abril, Dallas, Tx.

25 de abril, Laredo, Tx.

26 de abril, Puebla, Pue.

23 de mayo, Oaxaca

17 de julio, Auditorio Telmex Guadalajara