¡No te quedes en la cancha! “Haz ECO a tu Corazón”

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En el marco de la Copa Mundial de Futbol, te compartimos información sobre “Haz ECO a tu Corazón”(www.hazecoatucorazon.mx), iniciativa enfocada en visibilizar a la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo), enfermedad hereditaria del corazón que puede causar muerte súbita en adultos jóvenes y deportistas.

Su nombre no es casualidad. Hacer ECO es escuchar las señales de nos da nuestro órgano cardiaco.

Si bien la MCHo no tiene cura, recientemente fue autorizado en México el primer tratamiento que actúa sobre las causas que la originan, ayudando a los pacientes a mejorar su calidad de vida.

Si has sentido dolor en el pecho, desmayos, palpitaciones o falta de aire al hacer ejercicio… ¡no lo ignores!

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Aprueban en México nuevo tratamiento para enfermedad hereditaria del corazón que puede afectar a adultos jóvenes y deportistas

En alianza con organizaciones médicas y de pacientes, Bristol Myers Squibb México impulsa la iniciativa “Haz ECO a tu Corazón” (www.hazecoatucorazon.mx) para promover el diagnóstico oportuno de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo), una de las principales causas de muerte súbita en adultos jóvenes y deportistas aparentemente saludables.

La MCHo es la enfermedad hereditaria del corazón más frecuente. El tratamiento convencional para los síntomas graves ha consistido en procedimientos quirúrgicos invasivos. Sin embargo, en México fue aprobado un inhibidor de la miosina cardiaca que actúa sobre las causas subyacentes de la enfermedad.

Una enfermedad hereditaria del corazón, que puede permanecer oculta durante años y presentar complicaciones como muerte súbita en adultos jóvenes y deportistas, cuenta hoy con una nueva alternativa terapéutica recién aprobada en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

En el marco del lanzamiento de la campaña “Haz ECO a tu Corazón”, Bristol Myers Squibb (BMS) México, en alianza con la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca (AMIC) y la organización Pacientes de Corazón A. C (PACO), destacó que dicho avance representa un cambio de paradigma en el manejo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHo) pues no solo alivia los síntomas, sino que actúa sobre las causas que originan la enfermedad, mejorando el flujo sanguíneo y la tolerancia al ejercicio.

El Dr. Shandher Tovar Roca, director médico de BMS México, indicó que la miocardiopatía hipertrófica (MCH) afecta a 1 de cada 500 personas en población general; de ellas, cerca del 70% la desarrollan en su forma obstructiva.

Explicó que dicha condición se debe a alteraciones en los genes que causan el engrosamiento del músculo cardíaco. En su forma obstructiva, el tabique que separa las cavidades del corazón puede bloquear o reducir el flujo de sangre, obligando al órgano a trabajar más y dejando a las personas incapaces de realizar tareas simples sin sentirse fatigadas o con falta de aire.

“Algunas de ellas también pueden experimentar dolor en el pecho, desmayos y palpitaciones, sobre todo durante o después de realizar una actividad física. Además, pueden incrementar el riesgo de fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca y muerte súbita. Por eso, el diagnóstico oportuno es clave”, señaló.

Si bien la MCHo no tiene cura, los objetivos terapéuticos actuales estaban orientados a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Dependiendo de las condiciones del paciente, estos pueden incluir la implantación de un desfibrilador, medicamentos o cirugía.

Según el Dr. Adolfo Chávez Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca (AMIC), el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva se ha basado en fármacos como betabloqueantes y antiarrítmicos que no abordan la causa raíz del problema y a menudo tampoco proporcionan un alivio sintomático suficiente.

Como resultado, muchos pacientes requieren reducir el músculo cardíaco engrosado, ya sea a través de una cirugía a corazón abierto o valiéndose de destrucción del músculo con la inyección de alcohol mediante un catéter, procedimientos que, aunque efectivos en manos expertas, son bastante invasivos, están asociados a riesgos inherentes y requieren centros especializados para garantizar resultados óptimos. De ahí que “existe una necesidad médica insatisfecha para pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva que no han respondido al tratamiento convencional”.

Expuso que, con la reciente aprobación en México de este medicamento oral de Bristol Myers Squibb, se incorpora una nueva alternativa terapéutica para adultos con MCHo sintomática.

“La evidencia clínica de esta terapia respalda, entre otros beneficios, su efecto sobre mecanismos clave de la enfermedad, con mejorías en aspectos relevantes. Entre ellos, la estructura del músculo cardíaco, la obstrucción del flujo sanguíneo, los síntomas, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida”, subrayó el también maestro en Salud Internacional por el Hospital Universitario Charité de Berlín, Alemania, y experto en insuficiencia cardiaca por la Universidad de Zurich en Suiza.

Por ahora, agregó, el reto más importante para nuestro país es impulsar el diagnóstico temprano, pues la mayoría de las personas no se dan cuenta de que las padecen. Y es que, en las familias donde está presente, se trasmite de padres a hijos sin saltar generaciones. “Esto significa que cada hijo o hija tiene 50% de probabilidades de heredarla a sus descendientes”.

Desde la perspectiva de los pacientes, Omar De Jesús Ruíz, director ejecutivo de PACO, organización que brinda acompañamiento a personas con enfermedades cardíacas, sus familiares y cuidadores, destacó que uno de los principales retos es la falta de información clara sobre esta condición.

En ese sentido, la campaña “Haz ECO a tu Corazón” (www.hazecoatucorazon.mx) amplifica el conocimiento sobre la MCHo y motiva hábitos saludables como la consulta con el médico cardiólogo, sobre todo si se tienen antecedentes familiares o síntomas como desmayos, falta de aire, dolor en el pecho o latidos irregulares.

Destacó que, este año, a propósito de la Copa Mundial de Futbol y en colaboración con BMS México, PACO compartirá mensajes de prevención en parabuses y columnas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aprovechando que serán las sedes de los partidos. “Realizaremos además charlas en empresas, mesas de diálogo con médicos y pacientes, y la Feria de Salud Cardiovascular en el Monumento a la Revolución, donde se aplicará un cuestionario de riesgo de miocardiopatía hipertrófica y, de ser necesario, se ofrecerá un ecocardiograma gratuito, complementado con la maniobra de Valsalva, claves para el diagnóstico”.

Finalmente, los especialistas reafirmaron la importancia de descartar esta enfermedad en todas las personas que practican deportes de alto rendimiento o en aquellos que desean empezar a realizar una mayor actividad física.

Acerca de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb es una compañía biofarmacéutica mundial que tiene como misión descubrir, desarrollar y proporcionar medicinas innovadoras que ayuden a los pacientes a sobreponerse de enfermedades graves. Para más información, consulte la página: https://www.bms.com/mx