El nuevo “Must-Have” del Streetwear: La tecnología se viste de gala con Nothing en México

Staff/RG

La línea entre la moda y la tecnología ha dejado de existir. Hoy, nuestro smartphone es la pieza más visible de nuestro estilo diario, tras el evento de lanzamiento realizado este 18 de marzo y con el lanzamiento de la nueva serie Phone (4a) y los Headphone (a), Nothing consolida su posición no solo como una marca de innovación, sino como un referente de diseño que va en sintonía con las tendencias más arriesgadas de la moda contemporánea.

La transparencia como lenguaje de estilo

En un mundo saturado de lo convencional, la estética de la transparencia se impone. Los nuevos dispositivos de Nothing llegan para complementar siluetas que juegan con la visibilidad y la estructura. Así como las propuestas de diseñadores como Ayanegui, Rachosk, Romeo&Julian, Erick.roxx, Ofelia Showroom y Noparar exploran el uso de materiales disruptivos —desde cueros sintéticos y encajes etéreos hasta transparencias experimentales—, Nothing utiliza su ADN de ingeniería a la vista para crear objetos que son, en sí mismos, piezas de colección.

Accesorios que definen el “Street-Chic”

Audio con identidad: Los nuevos Headphone (a), no solo ofrecen audio espacial inmersivo, sino que actúan como un accesorio visual clave. En colores como el rosa vibrante, son el toque de color necesario para romper la monocromía de un outfit.

La nueva joyería digital: La Glyph Matrix en el modelo Pro funciona como una pieza de joyería digital. Al capturar contenido, su luz actúa como un flash de estudio que realza las texturas de las prendas, permitiendo fotos de nivel editorial.

Una pieza icónica en tus manos

Más que un smartphone, la serie Phone (4a) es una declaración de identidad. Una apuesta por la autoexpresión donde el color, la forma y cada detalle de diseño se convierten en un lenguaje propio, pensado para quienes ven la tecnología como una extensión de su personalidad.

En un entorno donde muchos dispositivos tienden a la uniformidad, Phone (4a) rompe con lo establecido al introducir una propuesta visual audaz, creativa y con carácter. Una que abraza ese espíritu rebelde y contemporáneo, haciendo de la tecnología algo no solo funcional, sino también emocionante, aspiracional y profundamente ligado a la cultura y la moda.

Es un dispositivo diseñado para ser visto, portado y presumido. Para acompañar el estilo de quienes buscan destacar sin esfuerzo, integrándose de manera natural en su día a día mientras eleva cualquier look. Phone (4a) transforma un objeto cotidiano en una pieza icónica, capaz de convertirse en el centro de atención y en un símbolo de una nueva forma de entender la tecnología: más humana, más expresiva y, sobre todo, Built different…

Acerca de Nothing

Nothing está construyendo tecnología para una generación que busca algo que desafíe el status quo. Fundada en Londres, la compañía tiene la misión de hacer que la tecnología sea divertida e inspirar la autoexpresión a través de productos galardonados que lucen diferente, suenan diferente y se sienten diferentes.Impulsada por una creatividad rebelde, Nothing es la marca de smartphones y audio de consumo de más rápido crecimiento a nivel global, y la única nueva compañía de smartphones que ha surgido en la última década.

Respaldada por 11,000 inversionistas de su comunidad y más de 450 millones de dólares de inversionistas globales líderes, Nothing está reimaginando la tecnología personal para la próxima generación, moldeada por la cultura, la creatividad y la comunidad.