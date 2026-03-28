Reúne FENALI BUAP 39 a voces clave de la “Generación del Crack”

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Este movimiento literario mexicano de finales del siglo XX surgió como ruptura al postboom latinoamericano.

Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz, fundadores del movimiento literario la “Generación del Crack”, conversaron en el Foro Carolino dentro de la FENALI BUAP 2026.

Los escritores dialogaron acerca del inicio del movimiento, que se gestó con la redacción y lectura del «Manifiesto de las cinco novelas del Crack» en 1996, y su vigencia a 30 años de distancia.

Además de compartir una gran amistad que se conserva con los años, “la Generación del Crack” ha construido su trayectoria a través de escritos que detallan el agonizante siglo XX y lo diverso que es el siglo XXI.

Jorge Volpi escritor señaló que el proyecto de Crack se basa en la unión, tolerancia que incluye la recopilación de los libros que han hecho todos juntos.

Se cumple 30 años del Primer Manifiesto anteriormente llamado Manifiesto de las Novelas del Crack iniciada por el escritor Eloy Urruz, el segundo Manifiesto se realizó hace 10 años habla sobre ironizar el primer Crack.

Jorge Volpi

Pedro Ángel Palou

Eloy Urruz