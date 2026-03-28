Presentan cartelera turística para Semana Santa en Puebla capital 

– _Los detalles de todas las invitaciones a cada una de las actividades pueden consultarlas en el Centro de Atención al Visitante_

Desde Puebla

Puebla, Pue. a 28 de marzo de 2026.- Para locales, turistas y visitantes, la ciudad de Puebla es un destino imperdible, que combina la solemnidad religiosa propia de la temporada, con la deliciosa gastronomía, la arquitectura y la cultura que todas y todos pueden conocer, destacó el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

La primera invitación es para el Templo del Calvario, donde se exhibirá la réplica de la Sábana Santa abierta al público del 24 de marzo al 5 de abril.

Para el Jueves Santo, el 2 de abril, día de la tradicional visita de las siete casas, la dependencia ha identificado las iglesias más cercanas y valiosas de la ciudad para planificar la ruta con los templos a visitar.

Mientras que el 03 de abril, el Viernes Santo, se llevará a cabo la Procesión de Viernes Santo, con más de 180 mil fieles se suman al recorrido de las imágenes que pasan por las calles de la ciudad como un exhorto a la reflexión y la espiritualidad.

Y para diversificar la oferta, Oropeza Casas añadió que los sábados 4 y 18 de abril serán Noche de Museos, las jornadas en las que más de 30 galerías y recintos culturales tienen horario extendido y acceso gratuito para locales y visitantes.

El secretario subrayó la amplia oferta cultural del Festival Sacro del 20 de marzo al 03 de abril, así como las más de 500 actividades preparadas por el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) en los meses de marzo y abril.

Asimismo, recordó que la ciudad de Puebla también será sede de dos eventos de talla internacional, el primero, el Mundial de Tiro con Arco, del 7 al 12 de abril, cuyas competencias tendrán como escenarios, el Parque del Arte y el Zócalo, así como Glow México, el festival de luz, arte y tecnología, que ya se ha presentado en varios países del mundo.