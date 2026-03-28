Invita a vivir la fe y tradición de Semana Santa en Atlixco

Staff/RG
Atlixco se prepara para recibir a familias y visitantes con una agenda llena de fe, cultura y experiencias inolvidables durante Semana Santa.
Se puede disfrutar de esta temporada del 27 de marzo al 5 de abril, donde tradición y convivencia familiar se unen en este Pueblo Mágico.
Durante estos días, Atlixco ofrecerá procesiones, tapetes de aserrín, actividades culturales y una muestra de cocineras tradicionales, además de artesanías locales en el zócalo.
Entre los eventos más representativos destaca la Procesión del Silencio, el 3 de abril a las 7:00 horas, así como la tradicional Procesión de los Engrillados al mediodía, partiendo del Ex Convento de San Francisco.
También se puede acudir a balnearios, ideales para descansar y convivir en familia durante las vacaciones.
Atlixco abre sus puertas para que vivas la magia de sus tradiciones, su gastronomía y el mejor clima del mundo en esta Semana Santa.
You may also like
-
La remodelación del Estadio Azteca tendrá un costo clave más allá del económico
-
¡No te quedes en la cancha! “Haz ECO a tu Corazón”
-
Lobel lanzó “Belcebú”, su nuevo sencillo
-
Fortalecen la seguridad en Amozoc con entrega de patrullas y equipo táctico a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
-
Tonantzin Fernández fortalece la educación integral y el bienestar de la niñez cholulteca