Invita a vivir la fe y tradición de Semana Santa en Atlixco

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Atlixco se prepara para recibir a familias y visitantes con una agenda llena de fe, cultura y experiencias inolvidables durante Semana Santa.

Se puede disfrutar de esta temporada del 27 de marzo al 5 de abril, donde tradición y convivencia familiar se unen en este Pueblo Mágico.

Durante estos días, Atlixco ofrecerá procesiones, tapetes de aserrín, actividades culturales y una muestra de cocineras tradicionales, además de artesanías locales en el zócalo.

Entre los eventos más representativos destaca la Procesión del Silencio, el 3 de abril a las 7:00 horas, así como la tradicional Procesión de los Engrillados al mediodía, partiendo del Ex Convento de San Francisco.

También se puede acudir a balnearios, ideales para descansar y convivir en familia durante las vacaciones.

Atlixco abre sus puertas para que vivas la magia de sus tradiciones, su gastronomía y el mejor clima del mundo en esta Semana Santa.