Atienden fuga de gas en el barrio de Santiago por un tanque de 300 kg

Erika Méndez

La Coordinación Estatal de Protección Civil atendió una fuga de gas en un domicilio ubicado en el Barrio de Santiago, municipio de Puebla.

Tras una llamada de emergencia al 911, debido al fuerte olor en la zona.

PC identificó un tanque estacionario de 300 kilogramos con daño en la línea de suministro hacia el regulador, lo que generó la fuga.

Personal de esta coordinación realizó la verificación correspondiente, emitió recomendaciones a los propietarios y efectuó un recorrido preventivo, para descartar riesgos al interior del inmueble.

No se reportaron personas lesionadas.

Tras la mitigación, el sitio quedó sin riesgo para la población.