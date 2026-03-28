Asesinan a un hombre en la carretera México-Tuxpan

- Por tratar de evitar el asalto
Abelardo Domínguez
Le arrebatan la vida a una persona sobre la carretera del crimen o del terror, la México-Tuxpan, que se ha vuelto el epicentro de robos, secuestros y asaltos.
Durante la madrugada de este sábado, una familia vivió momentos de terror, cuando fue interceptada por sujetos a la altura de la caseta de San Alejo, muy cerca de El Tejocotal.
Hombres armados intentaron despojar de la unidad de su propietario, quien, al resistirse, recibió varios impactos de balas.
Pese a la presencia de cuerpos de emergencia, ya no se logró hacer nada al respecto
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