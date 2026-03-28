Guardia Nacional realizó actividades de proximidad social en Tabasco

Excelsior

Personal de la Guardia Nacional realizó actividades de proximidad social y prevención del delito en plazas públicas, zonas escolares, áreas comerciales y parques, en el municipio de Villahermosa, Tabasco.

Los efectivos también realizaron recorridos casa por casa para dialogar directamente con los habitantes de diversas colonias, donde también visitaron algunos establecimientos comerciales.

Estas acciones tienen como finalidad escuchar y atender de forma directa a la ciudadanía, prevenir conductas delictivas, mantener entornos seguros, brindar orientación en temas de seguridad y fortalecer la confianza ciudadana.

Durante la interacción con la ciudadanía, se invita a los pobladores y visitantes a hacer uso del número telefónico 088 de atención ciudadana, donde se reciben reportes y se canalizan denuncias por posibles delitos.