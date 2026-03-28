“Damos un paso adelante”: Cadillac confía en el ritmo de “Checo” Pérez en Japón

Excélsior

Cadillac aún tiene mucho trabajo por hacer para tratar de aspirar a sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1, pero el equipo comandado por Graeme Lowdon piensa que se están dando pasos adelante para reducir la brecha con el grupo medio lo antes posible e, incluso, el director de la escudería donde está Sergio “Checo” Pérez considera que la carrera del domingo en Japón podría exhibir el camino correcto que han tomado.

Aunque “Checo” Pérez y Valtteri Bottas fueron eliminados en la Q1 en Suzuka, para Lowdon hay datos positivos.

“Como equipo, hemos dado un paso adelante este fin de semana tanto en ritmo como en fiabilidad, y podemos estar satisfechos con el resultado de la clasificación”, afirmó el directivo, subrayando que la estabilidad ha sido clave para evaluar el paquete de actualizaciones.

Lowdon enfatizó que pudieron realizar una jornada muy sólida con Valtteri Bottas, lo que permitió integrar por completo las mejoras traídas para esta cita. Respecto al piloto mexicano, el directivo señaló que Pérez tenía más potencial pero se vio limitado por la parte técnica.

“Checo demostró un ritmo excelente y sabemos que podemos ofrecer aún más si optimizamos cada elemento”, dijo Lowdon.

Para la carrera del domingo, la consigna en el garaje americano es la eficiencia: “Queremos convertir este potencial en ritmo durante la carrera y, además, conseguir que dos coches lleguen a la meta una vez más”.

“Aún hay más potencial”: Checo Pérez y el reto de la energía en Suzuka

Sergio Pérez indicó después de la calificación en la que terminó en el puesto 19 que aún deben trabajar en la gestión de la energía, un tema crítico en la F1 2026 donde el 50 por ciento del total de la potencia viene del sistema eléctrico, un punto donde el tapatío ve una ventana de oportunidad.

“El resultado y la posición de hoy son positivos para el equipo, pero todavía hay más potencial por venir de nuestra parte”, señaló el mexicano.

El principal “dolor de cabeza” para Checo ha sido el manejo de la potencia eléctrica en las rápidas curvas de Suzuka: “Hemos tenido algunos problemas con el despliegue de energía. Espero que para mañana podamos optimizarlo, ya que hay mucho tiempo por ganar”, indicó Pérez quien señaló que el objetivo es volver a llevar a los dos coches a la meta.