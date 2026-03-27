Presentan “Poeta en patria criolla. Raza y literatura en tiempos de Santa Anna” en Fenali BUAP

Desde Puebla

Alí Calderón, ganador del Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2024, presentó su nuevo libro “Poeta en patria criolla. Raza y literatura en tiempos de Santa Anna”.

A través de un texto epistolar, el autor propone volver los ojos a la poesía del siglo XIX y seguir los pasos de Ignacio Rodríguez Galván, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano.

Igualmente, muestra el racismo y clasismo entre escritores en México, con la mezcla de razas que se enmarcan en los tiempos de Santa Ana cuando se conforma el país.

Es un montaje de imágenes que plasman el desprecio de los blancos a los no blancos.

Es una oportunidad para reconstruir la historia literaria. En el evento, Alí Calderón acusó que el racismo y clasismo persisten hoy día, incluso en la literatura y el hecho de que en México no existe una editorial de izquierda.