Comunidades anuncian cierre de carretera Tlaxco–Chignahuapan por creciente inseguridad

Amagan con cerrar la vialidad desde este viernes

Abelardo Domínguez

Ante el incremento de hechos delictivos en el tramo de la carretera federal Tlaxco–Chignahuapan, comunidades vecinas informaron que llevarán a cabo un cierre temporal de la vía a partir de las 3:00 de la tarde de este viernes.

La medida surge como respuesta a la falta de una estrategia clara por parte del municipio de Chignahuapan para inhibir los asaltos a vehículos que se han registrado en la región. Los pobladores señalaron que el cierre permanecerá por tiempo indefinido, hasta que las autoridades municipales presenten un plan de seguridad efectivo.

El aviso fue dirigido principalmente a estudiantes, trabajadores y visitantes que transitan por la zona, quienes deberán anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas para evitar contratiempos.

Los organizadores del cierre hicieron un llamado a la ciudadanía para difundir la información, con el fin de prevenir riesgos y garantizar que los viajeros estén enterados de la situación.