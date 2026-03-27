Bloqueo carretero en Ciénega Larga, Chignahuapan

Abelardo Domínguez

Vecinos de la comunidad de Ciénega Larga cerraron la carretera

Tlaxco–Chignahuapan a la altura de los topes de la localidad, en protesta por la ausencia del presidente municipal Juan Rivera Trejo, quien había sido convocado a una reunión para escuchar las quejas de inseguridad que se viven en la zona.

Los habitantes expresaron su inconformidad ante lo que consideran un abandono de las autoridades municipales, pues aseguran que la inseguridad ha aumentado y no se han tomado medidas efectivas.

El cierre afecta la circulación en ambos sentidos, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas si se dirigen hacia esa región.