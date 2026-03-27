Bloqueo carretero en Ciénega Larga, Chignahuapan

Abelardo Domínguez
Vecinos de la comunidad de Ciénega Larga cerraron la carretera
Tlaxco–Chignahuapan a la altura de los topes de la localidad, en protesta por la ausencia del presidente municipal Juan Rivera Trejo, quien había sido convocado a una reunión para escuchar las quejas de inseguridad que se viven en la zona.
Los habitantes expresaron su inconformidad ante lo que consideran un abandono de las autoridades municipales, pues aseguran que la inseguridad ha aumentado y no se han tomado medidas efectivas.
El cierre afecta la circulación en ambos sentidos, se recomienda a los conductores buscar rutas alternas si se dirigen hacia esa región.
You may also like
-
Presentan “Poeta en patria criolla. Raza y literatura en tiempos de Santa Anna” en Fenali BUAP
-
Comunidades anuncian cierre de carretera Tlaxco–Chignahuapan por creciente inseguridad
-
El año entrante PT competirá solo en los municipios y en alianza con Morena para diputaciones: José Luis Figueroa
-
Hay tiempo para mejorar la ciudad: Pepe Chedraui
-
Avala Congreso de Puebla límites a jubilaciones y pensiones