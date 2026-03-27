Dos muertos tras choque de transporte público en Acatzingo

Sadit González

Esta tarde de viernes se dio fuerte choque en Acatzingo entre Corsa y microbús, con saldo de dos muerto en el vehículo particular y al menos 15 lesionados en transporte público.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, para atender a los lesionados, algunos fueron llevados a un hospital.

El encontronazo fue entre unidad de transporte público de la ruta Rs2 y un auto particular.