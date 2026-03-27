Dos muertos tras choque de transporte público en Acatzingo

Sadit González
Esta tarde de viernes se dio fuerte choque en Acatzingo entre Corsa y microbús, con saldo de dos muerto en el vehículo particular y al menos 15 lesionados en transporte público.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, para atender a los lesionados, algunos fueron llevados a un hospital.
El encontronazo fue entre unidad de transporte público de la ruta Rs2 y un auto particular.
You may also like
-
Bloqueo carretero en Ciénega Larga, Chignahuapan
-
Presentan “Poeta en patria criolla. Raza y literatura en tiempos de Santa Anna” en Fenali BUAP
-
Comunidades anuncian cierre de carretera Tlaxco–Chignahuapan por creciente inseguridad
-
El año entrante PT competirá solo en los municipios y en alianza con Morena para diputaciones: José Luis Figueroa
-
Hay tiempo para mejorar la ciudad: Pepe Chedraui