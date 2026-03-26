Juez mantiene cargos de narcotráfico contra Nicolás Maduro

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El juez Alvin Hellerstein confirmó que Nicolás Maduro seguirá enfrentando cargos de narcotráfico en Nueva York, pese a sanciones que bloquean su defensa legal.

El juez Alvin Hellerstein confirmó este jueves que no desestimará los cargos de narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, pese al bloqueo que impide al gobierno de Venezuela cubrir honorarios legales. La segunda audiencia del caso comenzó alrededor de las 11:45 horas en Nueva York (09:45 en la Ciudad de México), con un retraso de 45 minutos respecto a la hora inicialmente prevista.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se revisaron aspectos técnicos del proceso, incluyendo la correcta identificación de pruebas y otros elementos relevantes de las acusaciones formuladas por el gobierno de Donald Trump

El exmandatario venezolano enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de alto poder. La audiencia de este jueves se centró en la validez de las pruebas y en la continuidad del proceso judicial, que se mantiene firme pese a los obstáculos financieros derivados de las sanciones contra Venezuela.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y posteriormente trasladado a una cárcel en Brooklyn. Desde entonces, ha comparecido en dos ocasiones ante el tribunal, en un proceso que se perfila como uno de los más relevantes en la aplicación de la ley de narcoterrorismo en Estados Unidos.