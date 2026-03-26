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Rusia niega que está enviando drones a Irán Irán lanza cinco tandas de misiles contra Israel en poco más de dos horas Dos personas mueren por la caída de restos de un misil en Abu Dabi Irán busca cobrar peaje por el tránsito por Ormuz

El Pentágono ordena más misiles para guerra en Medio Oriente

Israel abate al jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves (26.03.2026) que su ejército abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Anoche en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video.

Rusia niega que está enviando drones a Irán

El Kremlin rechazó este jueves un reporte de Financial Times que asegura que Rusia está a punto de completar un envío de drones a Irán. “Se están difundiendo muchas mentiras en los medios, no les presten atención”, declaró el portavoz Dmitri Peskov a periodistas.

El diario británico, que publicó la información el miércoles, citó a funcionarios de inteligencia occidentales que afirmaban que el régimen de Vladimir Putin estaba en proceso de entregar drones a Teherán a finales de marzo. (afp/reuters)

Irán lanza cinco tandas de misiles contra Israel en poco más de dos horas

Irán lanzó este jueves cinco andanadas de misiles a las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en poco más de dos horas, de los que se registraron caídas de fragmentos en varios puntos.

Seis personas resultaron heridas en Kafr Qasim, una localidad de mayoría árabe al este de Tel Aviv, precisó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom

Dos personas mueren por la caída de restos de un misil en Abu Dabi

Dos personas murieron y tres resultaron heridas por la caída de escombros de un misil interceptado en las afueras de Abu Dabi, indicó la oficina de prensa del gobierno de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Irán continúa este jueves con sus ataques de represalia contra Israel y los países del golfo Pérsico, a los que acusa de servir como plataformas de lanzamiento para los ataques estadounidenses. (afp/dpa)

Irán busca cobrar peaje por el tránsito por Ormuz

Las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, citaron al diputado Mohamad Reza Rezaei Kochi, quien afirmó que el Parlamento estaba trabajando para formalizar el cobro de tasas para el paso de los barcos.

“Nosotros garantizamos su seguridad y es natural que los barcos y petroleros paguen”, declaró. Con su férreo control del tráfico a través del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha estado bloqueando los barcos que considera vinculados a Estados Unidos e Israel y solo permitiendo el paso a un número reducido de otros