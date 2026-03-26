Alerta en la Liga MX: revelan que Gianni Infantino tendrá reunión de emergencia con dueños del futbol mexicano

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Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA, aterriza en tierras mexicanas con una agenda que promete sacudir el mundo del futbol. Su visita no es cualquier cosa; llega justo cuando el Tricolor se enfrenta a Portugal en un amistoso que tiene a todos los fanáticos al borde del asiento. Este encuentro no solo es un partido, es una oportunidad para mostrar que México está listo para la Copa del Mundo 2026.

Según fuentes de ESPN, Infantino se reunirá con los dueños de los clubes de la Liga MX en una comida privada en el Centro de Alto Rendimiento. Este cónclave, que se llevará a cabo horas antes de la reapertura del Estadio Azteca, ha generado un sinfín de especulaciones.

La visita de Infantino no se limita a reuniones. También supervisará las sedes mexicanas para el Mundial. El dirigente recorrerá instalaciones clave como el CAR y asistirá a los juegos de repechaje en Guadalajara y Monterrey.

El partido entre México y Portugal será más que un simple amistoso. Infantino estará presente como invitado de honor, observando cada detalle. Este juego servirá como una prueba de fuego para evaluar la logística y la infraestructura de los estadios que albergarán el Mundial. Los ojos del mundo estarán puestos en este encuentro, y México no puede fallar.

Recordemos que México, junto a Estados Unidos y Canadá, será anfitrión de la Copa del Mundo 2026. Las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán protagonistas, y la visita de Infantino es crucial para garantizar que todo marche sobre ruedas. La responsabilidad es enorme, pero también lo es la oportunidad de brillar en el escenario mundial.

La presencia de Infantino en México es un recordatorio de la importancia de este evento. Su supervisión es vital para asegurar que los preparativos estén a la altura de las expectativas. Los fanáticos esperan con ansias ver cómo se desarrolla todo, con la esperanza de que el Mundial 2026 sea un éxito rotundo.