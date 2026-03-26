¿Dónde ver los juegos de la MLB 2026 en México? Canales de TV y streaming

MILENIO

Ya arranca la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB), donde el primer juego se celebrará en el Oracle Park y será hasta este jueves 26 de marzo cuando se celebren los demás partidos inaugurales de esta campaña.

Los Angeles Dodgers son los actuales bicampeones de Grandes Ligas, por lo que tratarán de ir por ese tercer título consecutivo, e iniciarán su camino ante los Arizona Diamondbacks.

Será a partir de este mes de marzo hasta octubre que los aficiondos al beisbol podrán disfrutar de este deporte y en México no será la excepción, pues podrán disfrutar de todos los juegos de la Gran Carpa, por ello a continuación te decimos quién transmitirá los juegos de MLB en nuestro país.

¿Cuándo inicia la temporada de la MLB 2026?

Será este miércoles 25 de marzo cuando se celebre el Opening Day de Grandes Ligas con el juego entre los New York Yankees y San Francisco Giants en el Oracle Park, el cual podrán disfrutar por Netflix.

Fechas importantes de la MLB 2026

Opening Day: miércoles 25 de marzo

Juegos inaugurales: jueves 26 de marzo

Temporada regular: miércoles 25 de marzo al domingo 27 de septiembre

MLB Mexico City Series (D-Backs vs Padres): sábado 25 y domingo 26 de abril

Home Run Derby: lunes 13 de julio

Juego de Estrellas: martes 14 de julio

Playoffs: martes 29 de septiembre

Serie Mundial: Inicia el 23 de octubre

¿Dónde ver los juegos de MLB en México?

Los partidos de Grandes Ligas los podrás disfrutar a través de diversas señales, pues para este año Televisa vuelve a tener juegos de la MLB, donde estarán transmitiendo 55 partidos de temporada regular a través de Canal 5, Canal 9 y ViX.

ESPN y FOX también estarán transmitiendo los duelos del Rey de los Deportes, así como en sus plataformas de streaming Disney+ y FOX One, además de Tubi.

Otra de las alternativas es la plataforma MLB.TV, donde podrás ver toda la actividad de la temporada 2026, así como el Home Run Derby, el Juego de Estrellas, los playoffs y el Clásico de Otoño.

– ESPN y Disney+: Seis juegos por semana a través de ESPN y Disney+, además de seis juegos diferentes por la plataforma de streaming.

– FOX, FOX One y Tubi: Cinco juegos semanales (martes, jueves, viernes y dos en sábado)

– Canal 9 y ViX: Un juego los domingos por Canal 9 y ViX, y un partido en jueves solo por ViX

*Información de MLB México