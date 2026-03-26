NFL confirma que el inicio de su temporada 2026 será en miércoles

MILENIO

La próxima temporada de la NFL tendrá un inicio particular, diferente a lo que estamos acostumbrados. La Liga confirmó que el kickoff se celebrará el miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl LX.

Todavía no conocemos al rival del equipo dirigido por el head coach Mike Macdonald, pero sí se sabe que el partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro; además, el jueves 10 de septiembre tendremos el partido entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Australia, programado para las 18:35 horas (Ciudad de México). Se espera que todo el calendario sea revelado en algún punto de mayo.

¿A qué se debe este cambio?

Normalmente la NFL celebra su kickoff el primer jueves después del Día del Trabajo en Estados Unidos, el cual suele celebrarse el primer lunes de septiembre, pero este 2026 caerá hasta el lunes 7 de septiembre.

De acuerdo con Ley de Radiodifusión Deportiva, vigente desde 1961, queda prohibido que los partidos de la NFL se celebren en viernes o sábado entre el segundo viernes de septiembre y el segundo sábado de diciembre, esto con el fin de evitar competencia directa con los partidos de futbol americano de preparatoria y nivel colegial, si bien los dos últimos años se han celebrado partidos de viernes en la Semana 1, estos ocurrieron en Sao Paulo, Brasil. Por lo pronto, seguirá la tradición de que los campeones del Super Bowl inicien la temporada, algo que ha sucedido desde 2004 y, salvo 2019, en vísperas del 100 aniversario de la NFL, se ha cumplido.

En el caso de Melbourne, el partido sí ocurrirá el viernes a las 10:35 de la mañana, pero considerando que son 16 horas de diferencia entre Melbourne y Ciudad de México, es que este partido se celebrará en jueves dentro del continente americano.

¿Ya se ha jugado antes en miércoles?

Este será el quinto partido que la NFL celebra en miércoles desde 2012. En 2024, el día de Navidad cayó en miércoles, lo que hizo que los partidos entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, y entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers, se jugaran entre semana.

Cuatro años antes, en 2020, los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers tuvieron que reprogramar su partido de la noche de Acción de Gracias para la tarde del miércoles 2 de diciembre debido a un brote de COVID-19.

En 2012, la Liga adelantó un día el partido inaugural de la temporada entre los Dallas Cowboys y los New York Giants al miércoles 5 de septiembre, para así evitar que coincidiera con el discurso del entonces presidente Barack Obama durante la Convención Nacional Demócrata. Antes de eso, la NFL no había tenido un partido en miércoles desde 1948.