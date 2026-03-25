Coalición de Morena, PT y PVEM se mantiene viva y estará unida en 2027: Ignacio Mier

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• Juntos hemos logrado un cambio de régimen en México, afirma.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la coalición de Morena, PT y PVEM se mantiene viva y estará unida en 2027, sobre todo por el principal activo en el movimiento, que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En declaraciones a representantes de los medios de información, luego de la aprobación en Comisiones del dictamen del Plan B, el senador recordó que “la coalición logró un cambio estructural y de régimen en México, que es lo verdaderamente valioso”.

Reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “representa un activo que nos ayuda mucho y nuestra obligación como coalición es cuidarla y mantener la unidad del movimiento para continuar con la transformación”.