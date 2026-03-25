Alumno de preparatoria desata tiroteo y deja sin vida a dos profesoras en Michoacán

EL VALLE

Michoacán, Méx.- Un tiroteo ocurrido este martes en una preparatoria privada ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán, dejó un saldo de dos maestras sin vida, dentro de la Institución “Antón Makárenko”.

Las autoridades pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, en conjunto con elementos de la Guardia Civil y la Policía Municipal desplegaron un operativo en la zona, donde lograron la detención de un menor de 15 años, presuntamente relacionado con los hechos.

Al llegar al plantel, ubicado en la calle Francisco Villa, en la colonia Centro, las autoridades localizaron los cuerpos de dos mujeres al interior de la escuela, ambas presentaban impactos de bala y ya no contaban con signos vitales.

En la intervención, los policías aseguraron un fusil calibre 5.56 con un cargador, además de más de 40 cartuchos útiles, mismo equipo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Este ataque generó pánico severo entre los alumnos y el personal docente, quienes buscaron refugio dentro de los salones, mientras llegaban los cuerpos de seguridad y emergencia, la zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias, el levantamiento de indicios y las labores periciales correspondientes.

Tras el ataque, las víctimas lograron ser identificadas como María del Rosario S., de 36 y Tatiana B., de 37 años, ambas eran profesoras del plantel y estaban realizando sus labores cuando ocurrió la agresión, no se ha difundido los detalles de la identidad del agresor, o un posible móvil.

El plantel se encuentra bajo resguardo de fuerzas estatales y municipales, mientras se define la situación jurídica del menor involucrado y continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Es importante señalar que, el menor ya había mostrado el arma en redes sociales antes del ataque, lo que está siendo investigado.

El caso ha generado fuerte conmoción nacional por tratarse de violencia dentro de una escuela, además de resaltar que este hecho se suma a otros incidentes recientes de violencia escolar en México, lo que ha encendido las alertas de las autoridades de seguridad.

De acuerdo con versiones preliminares, indican que el ataque ocurrió tras un conflicto con las docentes, presuntamente porque no le permitieron ingresar por llegar tarde.