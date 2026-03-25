Emmanuel Marete: el poeta keniano de 15 años que le canta al mundo en tres idiomas

Por Carlos Javier Jarquín

Queridos amigos planetarios:

La tecnología, si le damos un uso apropiado, puede ser una herramienta de mucha influencia positiva en la vida de cada ciudadano. Claro que, en un mundo saturado de avances tecnológicos, también está presente el lado negativo: ese mundo oscuro de autodestrucción y distracción, impulsado por las redes sociales que surgen de manera copiosa. Es fácil perderse en ellas, y todos podemos vernos afectados si no tenemos una agenda clara de nuestro trabajo cotidiano. Sin duda, los más vulnerables son los jóvenes, que corren el riesgo de distraerse en exceso. Pero siempre hay excepciones, y hoy les presento a mi amigo poeta y estudiante keniano-estadounidense Emmanuel Marete Kimathi, hijo de la reconocida poeta keniana Jerusha Kananu Marete.

Emmanuel reside actualmente en Columbus, Ohio. Su obra explora la salud mental, la identidad y la resiliencia en la adolescencia, combinando introspección emocional con una claridad estructural admirable. A sus 15 años, este joven brillante ya destaca a nivel internacional en el mundo poético. Ha crecido en un ambiente privilegiado su madre es poeta, y parte de su familia se dedica a profesiones como derecho, ingeniería, medicina, neurociencia, ciberseguridad, educación, banca, economía, finanzas, seguros, política y negocios, lo que él mismo menciona como símbolo de motivación.

Este talentoso joven habla tres idiomas: kimeru, suajili e inglés. A los 14 años publicó su primer libro, Dawn to Dust – Echoes of a Wounded Soul (Mystery Publishers Limited, 2025). La editorial lo describe así: “Emmanuel Marete Kimathi, de 14 años, nos presenta una colección de poemas profundamente conmovedores que ahondan en la esencia de la lucha y la resiliencia humanas. A través de versos evocadores, Emmanuel pinta un retrato crudo de la agitación interior, las presiones sociales y la incansable búsqueda de redención. Cada poema palpita con el peso de un alma herida que busca la luz entre las sombras, ofreciendo consuelo a quienes se sienten ignorados e invisibles”.

Queridos lectores, Emmanuel es todo un prodigio keniano. Aprendió a leer a los 3 años y comenzó a escribir poemas a los 9. En esta entrevista, nos habla de su disciplina para usar internet de manera productiva, su pasión por la lectura en diversos temas y sus planes de estudiar neurociencia, finanzas e ingeniería de software.

Espero que disfruten esta interesante charla, que sin duda los motivará a crecer y, en especial el mensaje es para los jóvenes y adolescentes a aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para destacar en lo tanto aman hacer.

Entrevista

¿A qué edad aprendiste a leer y desde qué edad empezaste a escribir poesía?

Comencé a leer a los tres años y empecé a escribir poesía a los 9, aunque mi primer poema publicado lo escribí a los 11, en mi clase de inglés de sexto grado.

Hablas inglés, suajili y kimeru. ¿Cuál fue el primer idioma que aprendiste a hablar?

Cuando empecé a hablar, lo hacía en una mezcla de inglés y suajili. Lo atribuyo a la prominente integración de ambos idiomas en la vida cotidiana keniana. Crecí viendo a la gente alternar entre ambos idiomas con tanta fluidez que eventualmente capté los básicos de los dos sin ninguna educación formal en ninguno.

En el último año, has estado estudiando español. ¿Cómo va tu progreso en el aprendizaje de este idioma?

Amo tanto mi clase de español. Es un idioma muy interesante y fácil para mí de aprender. Aunque aún no soy fluido, diría que he hecho un progreso notable: pasé de no saber nada a poder mantener una pequeña conversación en el idioma.

El 28 de junio de 2025, a los 14 años, lanzaste tu primer libro junto al de tu madre, la brillante poeta Jerusha Kananu Marete, Marry Me a Cowife. ¿Qué significó para ti este lanzamiento doble?

El lanzamiento doble de mi libro Dawn to Dust: Echoes of a Wounded Soul y el de mi madre, Marry Me a Co-wife, significó una iniciación oficial al mundo de la poesía y la literatura para mí. Era una iniciación de la que había soñado durante mucho tiempo, que llevó a la escritura, edición y publicación de mi libro, por lo que estaba eufórico de mostrar mi trabajo al mundo. Estaba, y sigo estando, extremadamente honrado de tener el privilegio de compartir el escenario con mi mamá, la persona que me inspiró a comenzar mi viaje poético en primer lugar.

¿Qué temas explora tu obra poética?

Mi poesía explora principalmente temas de salud mental, depresión y exclusión social. Escribo poesía con la esperanza de dar voz a los sin voz y crear conciencia sobre la salud mental.

¿Qué edad tenías cuando escribiste los poemas seleccionados para Dawn to Dust (Mystery Publishers Limited, 2025)?

Los poemas publicados en mi libro se escribieron a lo largo de dos años, con el más antiguo escrito cuando tenía 12 años. Sin embargo, hice mucha edición, refinamiento e incluso reescritura antes de presentar mi manuscrito inicial a mi editorial.

En la sinopsis de Dawn to Dust, la editorial describe tu libro como “una colección de poemas crudos y conmovedores que profundizan en las profundidades de la lucha humana y la resiliencia”. ¿Cómo explicas que alguien tan joven pueda escribir sobre esos temas con tanta profundidad?

Desde muy joven, siempre he sido un observador agudo. Siempre estuve atento a los cambios en emociones, expresiones y demoras. Además, soy empático y mis amigos —mayores y menores— a menudo venían a mí por consejo o simplemente para hablar de lo que estaban pasando. La mayoría de los temas de mi libro provienen de esas observaciones y conversaciones. Siempre he creído en el poder de la voz y mi libro fue mi forma de hablar por aquellos que sentían que no podían hacerlo por sí mismos.

Creciste en un hogar de arte y números: tu mamá es una artista multifacética, tienes una tía poeta y tu papá es un economista reconocido. ¿Cómo es un día típico para ti en ese entorno privilegiado?

Me gusta pensar internamente en mi familia como una “familia de polímatas” porque estoy bendecido de tener familiares cercanos en muchos campos variados: derecho, ingeniería, medicina, neurociencia, ciberseguridad, educación, banca, economía, finanzas, seguros, política, negocios, etc. Como resultado, he tenido la oportunidad de participar en muchas conversaciones esclarecedoras que han moldeado la forma en que razono, hablo y veo el mundo. Estoy más agradecido por la accesibilidad de libros que esta situación ofrece.

No recuerdo un solo día en que me haya faltado un libro para leer —ya sean las colecciones de poesía de mi mamá, los libros de finanzas de mi tía o incluso los documentos de trabajo que me desglosan—. Leer ha sido siempre sinónimo de respirar en mi vida.

Este entorno privilegiado ha alimentado adecuadamente mi curiosidad y me ha animado a hacer más preguntas, investigar más y, lo más importante, nunca avergonzarme de preguntar o expresar una opinión: esa es mi mayor fortaleza.

¿Qué comentarios has oído sobre tu obra poética de tus compañeros de clase?

Mis compañeros y amigos han sido muy solidarios en todos los sentidos que importan. Siempre me han animado y motivado a seguir volando alto. Han elogiado mi poesía, con algunos diciendo que les habló y les dio el coraje para abrirse sobre sus emociones.

En esta era digital llena de distracciones, conocer a un joven de 15 años con un libro publicado que habla tres idiomas con fluidez no es común; es casi un milagro. ¿Cómo has logrado no contagiarte del virus digital global que afecta a la mayoría de los adolescentes?

No diría que he intentado evitar las redes sociales o internet. De hecho, internet ha demostrado ser una de las herramientas más influyentes en mi aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, he aprendido a usarlo como un recurso y no como una distracción. Diría que para evitar el “virus digital”, uno debe definir sus metas, crear un mapa de acción hacia esas metas y construir sistemas que lo hagan responsable. También es importante abrazar tus defectos y reconocer que los errores son inevitables, ya que esa es la única forma en que crecemos y nos aseguramos de que nuestros errores no se conviertan en fracaso.

He leído que, además de la poesía, tienes pasión por las matemáticas, la psicología, la ingeniería y el pensamiento sistémico. ¿Qué profesión planeas estudiar?

Profesionalmente, planeo estudiar neurociencia, finanzas e ingeniería de software.

¿Has pensado en publicar una antología poética trilingüe?

Sí. La idea de publicar una antología trilingüe es algo que estoy considerando para el futuro. Creo que sería una gran forma de llegar a una audiencia más amplia y relacionarme mejor con mis lectores globales.

¿Consideras la poesía un medio para expandir conversaciones, y por qué?

Para mí, la poesía ha sido una salida emocional y creo que es una forma hermosa de articular tus pensamientos. A menudo, cuando estoy confundido, recurro a la poesía para organizar mis ideas y procesar mis emociones. Creo que esta filosofía se puede aplicar a casi todos: leer y escribir poesía es una gran forma de expandir conversaciones porque enseña nuestros pensamientos, emociones y frustraciones de manera clara y estructurada.

¿Qué consideras las virtudes esenciales para la restauración y sostenibilidad que la humanidad necesita para lograr la unidad global?

La comunicación y la empatía son los valores que encuentro más cruciales para lograr la unidad global. Cuando podemos comunicar efectivamente nuestras necesidades y al mismo tiempo entender las limitaciones de los demás, entonces podemos llegar a compromisos y soluciones que beneficien a todos.

¿Cómo ha sido el cambio cultural y climático que has explorado desde que llegaste de Kenia a Estados Unidos?

Mudarme a Estados Unidos ha sido una experiencia muy esclarecedora para mí. Al principio fue difícil: nueva escuela, nuevas personas, nuevos sistemas. Pero decidí tomarlo como una aventura. Fue la primera vez que realmente tuve que resolver las cosas por mi cuenta sin la intervención cercana y oportuna de mi familia y amigos cercanos. En Kenia me enseñaron independencia y autosuficiencia —después de mudarme aquí, la viví.

El cambio climático fue más gradual, ya que me mudé a Estados Unidos hacia el final de la temporada de verano y el clima era muy similar al de casa en ese momento. El invierno trajo sus desafíos: nieve, vientos fuertes y clima congelante. Fue más difícil adaptarme al invierno, pero me alegra haber tenido a mis padres y amigos para ayudarme a navegarlo.

En el siguiente enlace podrán disfrutar de un vídeo que nos ha compartido en inglés el poeta Emmanuel Marete Kimathi, en el cual lee un poema de su libro publicado: https://youtu.be/GAIe9Em6uMQ?si=f2F-MPowMpJUy6Hs

Nota: la presente entrevista ha sido traducida del inglés al español mediante Perplexity AI.

El entrevistador, es escritor nicaragüense radicado en Costa Rica.

Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es