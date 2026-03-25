Estreno nacional de una nueva versión de “La Leyenda de la Nahuala: “El Musical”

Por Mino D’Blanc

El fenómeno cinematográfico de Ricardo Arnaiz llevado de la pantalla a la escena teatral.

Versión escrita y dirigida por Carlos Ramírez, con música original y canciones de Karim Bojalil y Danika Ruiz.

Domingo 29 de marzo, Teatro Principal de Puebla, funciones 1:00, 3:00 y 5:00 PM

El domingo 29 de marzo en el Teatro Principal de la ciudad de Puebla se estrenará “La Leyenda de la Nahuala: El Musical”, historia conllevada de la pantalla grande a una nueva versión teatral de la exitosa película animada creada, dirigida y producida por el talentoso productor, director y realizador mexicano Ricardo Arnaiz, estrenada en el año 2007 y que ha sido un suceso cinematográfico que ha dado México a la historia del séptimo arte a nivel mundial.

Hay que recordar que “La Leyenda de la Nahuala” surgió de la idea del afamado cineasta Ricardo Arnaiz (“Nikté”, “El Americano-The Movie”, “Héroes”, entre muchas otras) de hacer una película de miedo para niños, pero que tuviera elementos culturales e históricos, así como el color y el humor tan únicos y característicos de México. El cometido se logró al grado de que dicha cinta ha marcado desde su estreno hasta la fecha la vida de muchas niñas y niños, de los cuales, obviamente ya muchos son adultos, padres de familia que también han hecho disfrutar la película a sus hijas e hijos.

Nuevamente este fenómeno que cuenta con millones de seguidores no solo en la república Mexicana, sino a nivel mundial, traspasa la pantalla grande y el streaming para tener contacto directo con sus fans y sus seguidores y hasta todas las personas que no la conocen, pero que gustan del buen teatro con fondo y mensaje positive dirigido a todas las familias.

Cabe mencionar que “La Leyenda de la Nahuala: El Musical” es interactiva y cuenta con un extraordinario diseño de arte, iluminación, props y criaturas, títeres y personajes memorables que interactuarán con los asistentes. Una producciòn con grandes sorpresas y situaciones, con diálogos y canciones alternas complementarias con la película original.

-Elenco:

Diana Ríos personifica a La Nahuala, Roy Verdiguel quien da vida a Leo San Juan, Luis Maldonado a Nando, Lili Muñoz a Xóchitl, Aleg Giodrana a Teodora, Fenrir Ulfir a Alebrije, Eduardo Partida a Don Andrés, Grecia Ochoa a Nana Dionisia, Sergio Álvarez a Fray Godofredo, Pablo Moreno a Santos, Bruno Gutiérrez a Fray Sinfonolo, Ricardo Ocampo, Yatsiri Rada y Memo Linares.

-Equipo de producción:

Esta nueva versión teatral fue escrita por Carlos Ramírez, quien también es el director. La producción general es de Julissa Pachecho. La producción ejecutiva es de Luis Cárdenas. La música y las canciones son de Karim Bojalil (musicalizador de “Héroes”) y Danika Ruiz. La dirección de arte es de Andamio 9. El asistente de dirección es Christian Martínez.

-Funciones y venta de boletos:

Serán tres funciones: 1:00, 3:00 y 5:00 PM. Los boletos se pueden adquirir a través de Taquilla Plus en el siguiente link: https://eventos.taquillaplus.com.mx/eventperformances.asp?evt=782 o en las taquillas y puntos de venta autorizados por dicha boletera y tienen un costo de Luneta: $462, Plateas: $346.50 y Palcos: $262.50. Dichos precios ya incluyen cargo por servicio.