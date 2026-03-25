¡Atlixco se construye juntos! Ariadna Ayala convoca a limpiar juntos el corazón de la ciudad

Staff/RG
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala convoca a la ciudadanía a participar en el lavado del zócalo este miércoles 25 de marzo a las 19:45 horas, junto a vecinos, comerciantes y personal del Ayuntamiento.
Esta acción busca mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad ante la llegada de miles de visitantes durante Semana Santa, temporada en la que Atlixco se consolida como un importante destino turístico.
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala destacó la importancia de la participación ciudadana para mantener limpio el municipio y subrayó que el lavado se realizará con agua tratada, fomentando el uso responsable de los recursos naturales.
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