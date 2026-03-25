Presentan Cuadernos de Elena Garro en la FENALI 39

Staff/RG

Durante la Feria Nacional del Libro (FENALI) 39 se presentaron títulos de la colección Cuadernos de Elena: “Esta carta está en tus labios” (1935), “Cartas y poemas de amor entre Bioy y Elena” (2025).

Académicos y estudiantes, integrantes del Colectivo Elenistas Puebla, dialogaron acerca de la correspondencia amorosa de Elena Garro con Octavio Paz y Adolfo Bioy Casares.

La colección de libros está coeditada por BUAP y Ediciones del Lirio; tiene como finalidad difundir la obra de Elena Garro.

“Estas cartas nos abren las puertas para conocer la intimidad que implica una historia de amor con todos sus procesos”.

Helio Huesca Martínez