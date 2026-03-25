Motociclista detenido con aliento alcohólico en Atlixco tras provocar accidente

Desde Puebla
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un masculino por su probable responsabilidad en lesiones y daños en propiedad ajena, tras un hecho de tránsito entre dos motocicletas ocurrido en el boulevard Ferrocarriles en la colonia San José Cuauhtémoc.
Una persona resultó lesionada y señaló directamente al conductor como responsable.
Durante la intervención, el individuo reconoció su participación y presentaba aliento alcohólico, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que determinará su situación legal.
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