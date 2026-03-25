BUAP mantiene actividades culturales en su Fenali 39

El público asiste a los diversos espacios del edificio Carolino por las actividades durante la FENALI BUAP 2026.

Desde Puebla

En el Salón de Proyecciones se presentó el libro “La mirada del estado. Inteligencia para la seguridad nacional del México”, con el autor Jorge Alberto Vidal Urrutia; mientras, el Foro Carolino, fue el marco para que el poeta Víctor Manuel Toledo Contreras deleitara a los asistentes en la presentación de “La espina del paraíso”. El Foro Lobo acogió al público que escuchó a Ángel García Andrade, alumno de la Licenciatura en Sociología de la BUAP, quien trasmitió las vivencias por las que pasó para publicar su libro “Sector 343”.

La poesía está presente en esta fiesta del libro: Los asistentes declamaron en el Maratón de Poesía, efectuado en el Paraninfo; o también en el “Slam de Poesía”. Voces Urbanas ” realizado en el Foro Sonoro.

La Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales muestra el talento de sus alumnos en las exposiciones: “Flores, Muertes y Memoria”; “AMASHI: raíces que forman el alma”; “Sala Fanzine”; “Punk, Política y Práxis”; “Arráncame la vida: En los márgenes de Catalina”; “Artistas Naranjas” y “HECHOS para ser leídos”. Todas se pueden contemplar en el segundo piso del Carolino.

Dentro de la FENALI 39, en el Salón Verde, la gente se puede acercar a los talleres que ofrece la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura: Estampación de grabado, linóleo; caricatura, pintura de figura de lobito de barro, grabado técnica de monotipia, modelado de plastilina, taller de collage y pintura.