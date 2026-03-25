Auditoría Superior Puebla tiene 18 denuncias y 14 siguen en investigación

Jorge Barrientos

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, Germán Reyna y Herrero, informó que el organismo ha recibido un total de 18 denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en distintos municipios, desde que asumió el cargo el pasado 15 de enero del presente año.

En entrevista, el auditor detalló que de las denuncias recibidas, 14 continúan en proceso de investigación, mientras que cuatro fueron desechadas debido a que la ASE se declaró incompetente para atenderlas. Explicó que estos casos correspondían a órganos internos de control o contralorías municipales, por lo que no debieron presentarse ante la instancia estatal.

Reyna y Herrero precisó que las denuncias incluyen señalamientos por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, falta de comprobación de gastos, así como deficiencias en expedientes técnicos de obras.

“El ciudadano puede presentar denuncias por diversas circunstancias, y nosotros tenemos que analizar si somos la instancia competente o si corresponde a otra autoridad”, señaló.

Entre los expedientes en curso destaca una denuncia contra el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, promovida por una regidora y ya notificada formalmente a la alcaldesa Guadalupe Cuautle. Sobre este caso, el auditor evitó abundar en detalles debido a que se trata de un procedimiento en curso.

“Los procedimientos están siguiendo su curso; la denuncia fue pública y la auditoría continuará con los temas que corresponden”, afirmó.

Finalmente, el titular de la ASE subrayó que estas acciones forman parte del proceso de revisión de informes de 327 sujetos obligados, cuyos resultados deberán ser entregados antes del 30 de abril de 2026.