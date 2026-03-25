Encuentran droga, armas y celulares en el penal de Huauchinango

Implementan supervisión en Centro Penitenciario de Huauchinango

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- Como parte de las acciones permanentes para garantizar la legalidad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), llevó a cabo un operativo integral de supervisión en el Centro Penitenciario Distrital de Huauchinango.

Durante la intervención, policías estatales penitenciarios y personal del Ejército realizaron revisiones en dormitorios y áreas comunes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Resultado de estas acciones, se hallaron 23 objetos punzocortantes, cinco teléfonos celulares, 11 pipas hechizas y 25 envoltorios con sustancias similares a las de la marihuana y el cristal, entre otros artefactos prohibidos.

Este operativo se desarrolló bajo estricto apego a los derechos humanos, con respeto a la integridad física y dignidad de las personas internas, así como del personal del centro.