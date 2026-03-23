¡Ven a FENALI BUAP 2026 y disfruta de toda una experiencia artística y cultural!

Desde Puebla
Literatura, música, talleres, espectáculos escénicos y una multitud de actividades culturales se desarrollan en la FENALI BUAP 2026, en los diversos espacios del emblemático Edificio Carolino.
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