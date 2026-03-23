Educación

¡Ven a FENALI BUAP 2026 y disfruta de toda una experiencia artística y cultural!

By Roberto Desachy / 23 marzo, 2026

Desde Puebla

Literatura, música, talleres, espectáculos escénicos y una multitud de actividades culturales se desarrollan en la FENALI BUAP 2026, en los diversos espacios del emblemático Edificio Carolino.

You may also like

Categorías