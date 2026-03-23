Comité Directivo Municipal llama a fortalecer la participación de las mujeres panistas en Puebla

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN) y diputada federal, Genoveva Huerta, participó en el encuentro de mujeres panistas organizado por el PAN Municipal Puebla, donde destacó la importancia de la unidad, la participación y el trabajo en equipo para seguir ganando espacios en la vida pública.

Durante el evento, Gaby Ruiz, presidenta del Comité Directivo Municipal, afirmó que hoy las mujeres panistas no están dispuestas a quedarse al margen, sino a asumir un papel protagónico en la vida pública de Puebla. Señaló que la participación de las mujeres no es un tema de discurso, sino de decisiones, y que es momento de construir espacios donde se escuche su voz y se reconozca su capacidad para liderar.

“Hoy no venimos a pedir oportunidades, venimos a asumirlas. Las mujeres panistas sabemos trabajar, sabemos dar resultados y sabemos hacer equipo. Puebla necesita más mujeres participando, decidiendo y liderando”, expresó.

Por su parte, Manolo Herrera, secretario del comité municipal, destacó que la participación y la valentía de las mujeres son clave para transformar la política, por lo que reiteró que en Acción Nacional se seguirá impulsando la igualdad, la libertad y la inclusión en todos los espacios de decisión.

En tanto, Rosa María Carmona, secretaria de Promoción Política de la Mujer, subrayó que se trabajará en la capacitación de las mujeres para fortalecer su perfil y consolidarlas como liderazgos competitivos.

Finalmente, las asistentes coincidieron en un mensaje común: “Juntas y juntos lograremos sacar a Morena de la alcaldía de Puebla”.