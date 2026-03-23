Santos Laguna derrota a Puebla en partido de la jornada 12 del Clausura 2026

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Los Laguneros se impusieron con par de golazos ante la Franja, pero sigue en el fondo de la tabla

Santos y Puebla se enfrentan en el TSM como parte de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX en donde los laguneros buscan su primer triunfo como local en el torneo.

Los de la Comarca son últimos de la tabla y ante la Franja, que no atraviesa por un buen momento, intentarán sumar de tres para tratar de salir del fondo y darle una alegría a su afición.

Por su parte, Puebla llega a este compromiso en la décimo tercera posición y un triunfo ante los Guerreros podría acercarlos a puestos de liguilla.

Por su parte, Puebla llega a este compromiso en la décimo tercera posición y un triunfo ante los Guerreros podría acercarlos a puestos de liguilla.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE PARTIDO ENTRE SANTOS Y PUEBLA DE LA JORNADA 12

SANTOS DOMINA

El cuadro local es dueño del esférico, pero no puedo abrir el cerrojo del Puebla.

POR FIN LLEGA EL INVITADO AL TSM

A los 59 minutos, Ezequiel Bullaude mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 de Santos sobre Puebla.

SANTOS MARCA EL SEGUNDO DE LA TARDE

Aldo López aprovechó el buen momento anímico de los laguneros para poner el 2-0 a los 65 minutos.

PUEBLA DESCUENTA Y ESTÁ VIVO

Al minuto 73 el conjunto de la Franja armó un contragolpe para que Owen González lo culminará con un golazo.