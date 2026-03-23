Colectivo difunde fichas de búsqueda en Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- Integrantes del colectivo “Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional” colocaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos de la capital mexiquense, con la esperanza de obtener información que permita dar con algún indicio o dato sobre su paradero.

Durante este fin de semana, las y los participantes recorrieron calles de Toluca para pegar en paredes, postes y espacios públicos las fichas con datos, fotografías y números de contacto de sus familiares desaparecidos: jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Acompañados por elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y de la Policía de Género municipal, los integrantes del colectivo reiteraron su exigencia de justicia y su determinación de continuar con las labores de búsqueda. “Necesitamos encontrarlos y no vamos a parar”, expresó uno de los participantes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante 2025 la entidad acumuló 5 mil 661 reportes, colocándose en el primer lugar a nivel nacional; de estos, al menos mil 824 casos continúan sin ser localizados.

Este fenómeno presenta características específicas ya que, según cifras de Red Lupa, una red de mujeres, personas buscadoras y acompañantes, una parte importante de las víctimas son jóvenes y menores de edad; en registros recientes, 3 mil 977 personas desaparecidas eran menores de 18 años, en su mayoría niñas y adolescentes.

Asimismo, las desapariciones se concentran principalmente en municipios urbanos y de alta densidad poblacional. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los municipios con mayor incidencia son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chalco, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza y Tecámac, que en conjunto concentran más de la mitad de los casos en el Estado de México.

Frente a este panorama, colectivos de familiares continúan visibilizando la problemática en el espacio público, en un esfuerzo por mantener viva la búsqueda y exigir respuestas de las autoridades, mientras la esperanza de encontrar a sus seres queridos permanece intacta.