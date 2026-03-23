Plantón en Lerdo provoca pérdidas y caos en el centro de Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- Han pasado más de dos semanas del plantón en la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada, encabezado desde el 3 de marzo de 2026 por integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ); esto ha provocado caos vehicular, tráfico y pérdidas económicas para los establecimientos que se sitúan en el primer cuadro del Centro Histórico de Toluca.Se trata de un plantón permanente conformado por más de 50 casas de campaña que permanecen en la calle frente a Palacio de Gobierno del Estado de México; esta situación ya se prolongó más de 15 días y no hay fecha para la reapertura de la vialidad.

Comerciantes de la zona señalaron que la disminución en el flujo de personas ha impactado directamente en sus ventas, ya que muchos clientes evitan transitar por el área debido a los bloqueos y la dificultad para acceder a los negocios. Algunos refirieron que sus ingresos han caído de manera considerable desde la instalación del campamento.

Automovilistas, por su parte, reportaron constantes congestionamientos vehiculares en calles aledañas, lo que ha obligado a modificar rutas y aumentar los tiempos de traslado, principalmente en horas pico. La situación también ha afectado el paso del transporte público, generando retrasos para usuarios que diariamente circulan por el centro de la capital mexiquense.

El plantón mantiene ocupada una de las vialidades más importantes de la ciudad, lo que ha derivado en complicaciones para la movilidad y el desarrollo de actividades comerciales y administrativas en la zona.Hasta el momento, no se ha informado sobre una posible solución al conflicto ni una fecha estimada para liberar la vialidad, mientras que los manifestantes continúan en el lugar en espera de la atención a sus demandas.